Juve, l'agente Fifa lancia la bomba di mercato: chi ci guadagna?

Nonostante le bocce ferme il calcio, in attesa di una svolta sull’ipotesi ritorno in campo, continua ad alimentare le voci di mercato. La Juventus è sempre attiva, su tutti i fronti, e l’idea di riportare Paul Pogba a Torino è sempre nella mente di Agnelli e Paratici. Proprio ieri l’agente Fifa Vincenzo Morabito ha rinfocolato l’ipotesi lanciando una provocazione forte che riguarda anche il futuro di Mathias De Ligt. Il tutto ha scatenato i commenti degli juventini sul web.

La provocazione di Morabito

Durante una delle tante dirette di mercato su Telelombardia a QSVS l’agente Fifa internazionale Vincenzo Morabito in un discorso sulle prossime strategie di mercato della prossima estate inoltrata, condizionate dallo spostamento delle date per la situazione coronavirus, ha lanciato la bomba: “Sarà un mercato di grandi scambi – aggiungendo poi – anche Pogba alla Juve per DeLigt al Manchester United”.

Scambio Pogba-De Ligt

Se quella di Morabito è apparsa più come una provocazione di uno scenario estremo, la voce di mercato di un mega scambio di questa portata sulla tratta Torino-Manchester non è nuova per il calciomercato. Se ne parla ciclicamente da un mese a questa parte, forse di più. Le rispettive difficoltà a trovare una giusta collocazione, sia per il difensore al suo primo anno in bianconero che per il centrocampista francese mai veramente protagonista con i Red Devils, suggeriscono almeno di pensare all’operazione di scambio, proposta proprio dallo United alla Juve in pressing costante per un ritorno del “Polpo” alla Vecchia Signora.

Tifosi tiepidi

Se la fronda bianconera da diverso tempo sogna il ritorno di Pogba alla Juve per rinverdire i fasti del recente passato, è pur vero che nessuno vuole privarsi di un giocatore dal sicuro futuro come De Ligt che sta pagando sì lo scotto del noviziato in serie A e in un club di spessore come la Juventus ma ha l’età dalla sua parte, appena ventenne, mentre Pogba ha già scollinato quota 27 primavere. “Mai uno scambio del genere” è il commento più quotato sui social bianconeri; “Chi ci guadagna? Raiola come sempre” dice qualcuno sottolineando la matrice comune dei due giocatori in fatto di procuratore; “pura fantasia” per qualche altro, idem “fantamercato, è una cavolata”.

SPORTEVAI | 22-04-2020 10:40