Alain Casanova: "Per come lo conosco, penso che stia valutando l'opportunità di andare a giocare in Premier League".

14-03-2023 21:19

L’ex allenatore di Adrien Rabiot Alain Casanova, a TuttoJuve, ha analizzato così il futuro del centrocampista francese: “Se fossi l’allenatore della Juventus non vorrei mai privarmi di un giocatore di tale livello, così decisivo, talentuoso, molto bravo a fare gol e assist con una certa continuità. Lo vorrei assolutamente tenere. E merita il rinnovo”.

Casanova non ha dubbi: “Penso che rinnovare Adrien per i bianconeri sarebbe un grosso vantaggio in vista della prossima stagione. Onestamente, non so se rinnoverà il contratto con la Juventus. Per come lo conosco, penso che stia valutando l’opportunità di andare a giocare in Premier League”.