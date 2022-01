Juve, l'incredibile rimonta scatena il web: tifosi impazziti

09-01-2022 21:03

Quasi non ci credono, i tifosi della Juventus, per quello che è accaduto a Roma. Sul 3-1, nessuno avrebbe scommesso sulla rimonta e la vittoria: e invece, la squadra ha sorpreso tutti, supporters bianconeri in primis. E la parata di Szczesny sul rigore di Pellegrini ha messo la classica ciliegina sulla torta.

“Al 1-3, ho avuto i brividi. Poi in un attimo mi sono detto questa #RomaJuve finisce 3-4. Lo giuro! Anche sul rigore non entrava! La svolta è stata la giocata al filo del fuorigioco di Morata. Ed e finita 3-4!”. Ed è proprio l’ingresso dell’attaccante spagnolo individuato come la chiave della partita: quando è entrato lui al posto di Kean, la Juventus ha letteralmente cambiato marcia.

“Morata ha cambiato il carattere della squadra. Tanti problemi da risolvere, ma e cosi che gli vogliamo Avanti”. E non mancano i “suggerimenti”: “RomaJuve dimostra che Locatelli e Arthur possono giocare insieme. Dimostra che non era necessario sempre schierare uno tra i due cadaveri Rabiot e Bentancur perchè il 27 e il 5 sono incompatibili. Quindi dimostra che il Vate di Livorno HA SEMPRE SBAGLIATO”.

Ma prevale la gioia, al di là di quelle che possono essere le idee sulla squadra che verrà. “Partita pazza, ci voleva questa vittoria! Non moriamo mai, adesso voglio vedere i tifosi occasionali cosa dicono!”. “Io lo ammetto. Ho smesso di seguire sul 3 a 1…ma poi ho ripreso il cellulare e ho visto il 3 a 2….poi mi son detto, magari porto sfiga io. Lo lascio. Lo riprendo, 3 a 3….lo tengo in mano e scoppia il finimondo sul 3 a 4…il rigore parato mi ha fatto venire nei boxer”.

E non mancano gli sfottò: “Mi sto sentendo maleeee. Comunque complimenti alla Roma che è riuscita a far segnare Kulu e De Sciglio nella stessa partita ahahhaahha”. “Una vera dimostrazione di forza, abbiamo sofferto, ma sopra tutto, abbiamo lottato fino alla fine perché noi siamo la Juventus e niente è impossibile per noi!”.

“Appena Pardo ha iniziato a parlare della JuventusWomen, lo spirito delle ragazze si è impossessato dei giocatori ed hanno finalmente giocato con grinta e determinazione, come la squadra di Montemurro. Ottimo ingresso di Morata, grandi Szczesny e De Sciglio”.

