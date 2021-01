Juve, la vendetta social dei tifosi: “Ma non era il migliore?”

E’ stata la serata del riscatto. Dopo mesi di dubbi e difficoltà, la Juve è tornata a fare quello che sa fare meglio vincere e convincere. La prova della squadra di Andrea Pirlo contro il Milan è stata sontuosa, i rossoneri hanno tenuto bene il campo ma alla fine si sono dovuti arrendere a una squadra più completa e più lunga nella rosa.

Il caso Hernandez

Ad alimentare il giorno sui social, tra reazioni e sfottò, c’è anche il caso legato a Theo Hernandez. Il giocatore del Milan viene considerato come uno dei migliori esterni difensivi del campionato ma la sua prova ieri sera non è stata soddisfacente. Dal suo lato Chiesa ha fatto danni alla difesa rossonera e c’è anche chi invoca una mancata espulsione ai danni del giocatore.

Social in subbuglio

La vittoria della Juve e la brutta prestazione di Hernandez hanno portato a una vera e propria battaglia social, con il giocatore che è finito presto di trend topic della giornata. Anche i tifosi interisti si inseriscono nella querelle: “Theo Hernandez ha incontro due avversari decenti: Hakimi e Chiesa, ed è stato superato da entrambi. E c’è chi lo considera il terzino più forte al mondo”.

Sui social i tifosi juventini esaltano la prova di Chiesa: “Si può dire che Chiesa ha asfaltato Theo Hernandez? Grande Federico sei bellissimo”, scrive Massimo. Mentre c’è chi prova a spiegare il duello in chiave tattica: “Pirlo con Chiesa ha trovato quello che ad oggi sembra essere l’unico modo per fermare Theo: attaccarlo”.

La difesa d’ufficio

I tifosi milanisti però non si vogliono lasciar scoraggiare dalla sconfitta e dalla brutta prestazione di Theo. Una gara non può minare quanto fatto dalla squadra fino a questo momento come scrive anche Theo: “Me l’aspettavo. Partita persa e Theo non sa più difendere. Pioli accusato di non aver saputo mettere la formazione giusta. Odio i tifosi così”, scrive Ivan. E Reid lo difende a spada tratta: “Nonostante tutti i commenti negativi che sto leggendo tu sarai sempre il numero 1”.

SPORTEVAI | 07-01-2021 09:08