Juve, le pagelle di Momblano fanno discutere i tifosi

La Juve conquista la sua seconda vittoria consecutiva. Dopo aver battuto nettamente in campionato lo Spezia, i bianconeri di Pirlo vincono nettamente anche sul campo degli ungheresi del Ferencvaros, salgono a quota 6 punti in campionato e mettono un’ipoteca sul passaggio del turno.

Una prova che ha sicuramente dato molta fiducia all’ambiente bianconero che dopo la sconfitta casalinga contro il Barcellona aveva vissuto un momento di “depressione” forse eccessivo. La squadra di Pirlo, che ha ritrovato anche Cristiano Ronaldo, è ancora alle prese con un percorso di crescita dopo la mezza rivoluzione che ha dovuto affrontare solo qualche mese fa.

Le pagelle di Momblano

Sulla gara di Champions torna anche il giornalista Luca Momblano che dà i voti ai bianconeri dopo la vittoria nel corso di un video su YouTube: “Avanti abbiamo delle frecce, una clamorosa che si chiama Morata, per distacco il migliore in campo. Ultimo classificato nella mia pagella è Cristiano Ronaldo, ma chi se ne importa. Con lui i conti li facciamo domenica quando ci servirà veramente e non ci deluderà”.

E sempre continuando tra i giocatori meno efficaci della Juve, Momblano spiega: “Ramsey anche sfortunato, ha sbagliato tanto, prova a dare una mano alla Juve in fase di pressing e di ripartenza, non tanto di gamba perché si vede che non è ancora in condizione, ma non mi è piaciuto. E non mi è piaciuto anche Arthur, il pallone sa come non perderlo”.

La reazione dei social

Proprio l’ex Barcellona Arthur è da qualche settimana argomento di discussione in casa bianconera con i tifosi che non sono ancora sicuri della sua posizione in campo: “Bisogna trovare un modo per avanzarlo, perché più avanti va e più può incidere – dice Michael – McKennie deve giocare titolare perché è l’unico che ci dà il cambio di passo”. Mentre Massi va ancora una volta all’attacco di Bernardeschi: “Quando è entrato ha sfiorato il cross deviato di Frabotta per il gol del 5-0, negato il gol a Cristiano Ronaldo, commesso un errore che un minuto dopo ha provocato il gol del Ferencvaros. Complimenti Berna, anche stasera hai dato il meglio di te”.

