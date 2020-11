Juve, le rivelazioni di mercato di Paganini spaventano i tifosi

Si torna a parlare di mercato. Il giornalista Paolo Paganini rivela infatti tanti movimenti che potrebbero avvenire sull’asse Torino-Parigi. La formazione bianconera dopo un inizio di stagione piuttosto balbettante sta cercando le soluzioni per riuscire a uscire da questa situazione di impasse e potrebbe nascere un’alleanza con il Paris Saint Germain.

Le indiscrezioni

Il giornalista Rai Paolo Paganini, dal suo account Twitter, rivela questo nuovo asse di mercato e scrive: “Dal vicino principato mi dicono di tenere d’occhio per gennaio l’asse Psg-Juventus. C’è parecchio fermento: Cristiano Ronaldo, Dybala, Icardi,, Paredes, Draxler e occhio anche al destino di Tuchel”.

Le parole di Leonardo

Del resto è stato lo stesso Leonardo, direttore sportivo della formazione transalpina, a parlare nella giornata di ieri di un interessamento della formazione francese per Cristiano Ronaldo, che poi non si è concretizzato con la formula di un’offerta. Ma è evidente che la crisi finanziaria post-covid possa generare diversi scossoni sul mercato internazionale.

La reazione dei tifosi

Il post di Paganini ha un eco fortissima tra i tifosi della Juventus, che sembrano piuttosto spaventati all’idea di perdere un giocatore tra Ronaldo e Dybala: “Cioè noi gli diamo i due più forti che abbiamo e prendiamo tre scarti. Sarebbe circonvenzione di incapaci, suvvia”, scrive Erre. Con lo stesso Paganini che è chiamato in causa: “Non è un discorso di scambi. Dybala va via solo se c’è un’offerta importante”. Dello stesso pensiero anche Fabian: “Vedo una leggera sproporzione nei nomi in ballo, alla Juve dovrebbero nel caso seriamente bersi il cervello”.

Alcuni tifosi della Juventus sembrano spaventati all’idea di un asse di mercato con il team francese: “Mbappè e Neymar vanno in scadenza nel 2022 e nessuno dei due rinnoverà per me – scrive Salva – Quindi o vendono questa estate o li perdono entrambi a zero. Qualcosa devono fare. E secondo me faranno Dybala. Poi magari possono fare pure CR7 proponendogli la possibilità di fare l’uomo immagine per i mondiali”.

SPORTEVAI | 11-11-2020 08:42