Juve-Milan, i convocati di Pioli: torna Conti

È un Milan in emergenza quello che stasera affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium nella gara valida per la 4° giornata di Serie A. L’allenatore del ‘Diavolo’, Stefano Pioli, deve rinunciare a ben sei elementi della sua rosa, in attesa di capire le condizioni di Maignan.

Il portiere francese ex Lille ha rimediato una botta nel rigore di Salah di mercoledì ad Anfield contro il Liverpool, nella gara d’esordio alla fase a gironi della Champions League 2021/2022, e potrebbe dare forfait a causa del dolore alla mano. Già in preallarme Tatarusanu, pronto a prendere il suo posto.



📜 Our squad travelling to Turin for #JuveMilan 📜 I convocati per il big match di Torino #OPPOReno6Series #SempreMilan Brought to you by @oppo pic.twitter.com/jwOCcwtWUs — AC Milan (@acmilan) September 19, 2021

Nella lista dei convocati figura a sorpresa Andrea Conti, fuori dal progetto tecnico dei rossoneri e chiamato da Pioli per far fronte all’emergenza. Il 27enne di Lecco non scende in campo in una sfida ufficiale dallo scorso 9 maggio, in occasione della sfida tra il Parma e l’Atalanta. Conti non è stato convocato nelle ultime tre sfide dell’ultimo campionato dall’ex allenatore dei ducali, D’Aversa, e non ha partecipato in questa stagione alle sfide dei rossoneri tra campionato e Champions League. L’ultima convocazione risale, infatti, proprio al 9 maggio, oltre quattro mesi fa.

Chi non farà parte della spedizione rossonera all’Allianz Stadium di Torino contro la Juve di Allegri è Zlatan Ibrahimovic. Oltre allo svedese non ci saranno, Olivier Giroud, Davide Calabria, Tiémoué Bakayoko, Rade Krunic e Junior Messias, oltre a Plizzari.

Di seguito l’elenco completo dei convocati del Milan per la sfida contro la Juventus della 4° giornata della Serie A 2021/2022:

PORTIERI: Maignan, Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

OMNISPORT | 19-09-2021 11:14