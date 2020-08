Juve, Momblano fa sognare i tifosi: Dzeko solo quarta scelta

Sono giornate di dubbi e di sogni sul mercato della Juve: l’arrivo di McKennie sarebbe stato solo l’antipasto in vista di altri colpi e l’attenzione è tutta sul reparto offensivo. L’addio annunciato ad Higuain apre le porte per un nuovo centravanti ma chi sarà davvero il partner di Ronaldo davanti? In caduta libera le quotazioni di Milik, in pole ci sarebbe Dzeko ma secondo Luca Momblano le cose stanno diversamente.

Per Momblano il bomber della Roma è la quarta scelta

Il giornalista di Juventibus su twitter scrive: “Milik è stato archiviato. Bocciato dal nuovo staff tecnico. Dzeko quarta scelta (ma ancora viva). Prima le cessioni e poi i regali per Pirlo. Per quanto riguarda Aouar, mi risulta che sia giá preso”. Tre notizie in una in pratica e soprattutto quella quasi certezza su Aouar del Lione che fa sognare i tifosi bianconeri.

Tifosi entusiasti dell’ipotesi Aouar

Fioccano i commenti dei tifosi: “Magari non si prenderà, ma io sentivo gli stessi identici discorsi quando si iniziò a vociferare di Ronaldo alla Juve, e Momblano fu il primo a parlare di trattative serrate molto prima del suo arrivo. Poi sappiamo tutti come é andata” o anche: “McKennie ha la stessa agenzia procuratrice di Aouar quindi sapevo che fosse molto probabile, ma addirittura c’è già l’accordo?? poi se Dzeko è la quarta scelta chi sono le prime 3? provo a indovinare, Benzema o Suarez o Cavani, ma all’inizio si parlava del giovane Gabriel Jesus.. “.

C’è chi sogna ancora più in grande: “Tra i regali (con l’aiuto dell’Adidas) Suarez o Messi?” oppure: “Aouar, Dest, Suarez ,fuori Khedira, Higuain, De Sciglio ,Rugani, Bernardeschi, e Ramsey..e sarà notte fonda per tutti..”.

Non manca però chi è più scettico. C’è chi scrive: “Mi uccide la frase “prima le cessioni” ma chi vogliamo cedere? non ci rendiamo conte che i giocatori in uscita hanno contratti faraonici ai quali non faranno a meno??” oppure: “Il senso di rescindere con Higuain facendo una minusvalenza di 15 mln e dargli qualche milione di buonauscita per prendere Dzeko che ha un anno e mezzo in più di Higuain, guadagna come Higuain e c’è pure da pagare il cartellino alla Roma quale sarebbe?”. Infine: “Se né Milik nè Dzeko arriveranno, chi sarà la punta di riferimento? Pirlo farà giocare Dybala come falso 9?”.

SPORTEVAI | 28-08-2020 09:18