Momblano rivela ospiti cena Pirlo, tifosi scatenati

Il ritiro è alle porte e la nuova Juventus si sta organizzando: mentre i dirigenti si occupano di mercato, Andrea Pirlo si sta dedicando a briefing con i collaboratori per la messa a punto di tutti i dettagli in vista della prossima stagione. Si sta definendo anche lo staff tecnico (l’ultima voce vorrebbe Alessandro Nesta come tecnico in seconda ma per ora è solo un’ipotesi) che ha già visto il ritorno alla base bianconera di Igor Tudor. Proprio sul ritorno del croato si sofferma Luca Momblano con un tweet che però genera un po’ di amarezza nei tifosi.

Momblano racconta un retroscena su Tudor

Scrive il giornalista di Juventibus: “La prima immersione da neo-juventino di ritorno di Tudor ha incluso una cena con Chiellini e Pessotto. Oltre che con Andrea Pirlo del quale sarà assistente di campo, uomo di fiducia anche del club”.

I tifosi si scagliano contro Chiellini

La presenza di un giocatore, ovvero Chiellini, a una cena “dirigenziale” non è piaciuta ai tifosi della Juve che si sfogano sui social: “Basta Chiellini. Bastaaaaaa. Rendete almeno il tutto ufficiale, tanto comandano lui e Buffon” o anche: “Chiellini è entrato in società? Perché non si fa i cavoli suoi?”, oppure: “Ma pure nelle altre squadre il capitano pensa di far parte della dirigenza?”.

Troppi senatori potenti secondo i fan

C’è chi scrive: “Ma quanti senatori intoccabili a pagamento abbiamo? Sembra diventato un club di amici a spese di un club… Mah…”. Il web è un fiume in piena: “Dopo Paratici, Cherubini, dopo Nedved, Chiellini.Pagano il flop champions di Sarri” e ancora: “Ragazzi ormai Chiellini è un dirigente. Con stipendio da top player”.

Chiellini è sempre meno amato: “Uno che ogni volta che apre bocca dice c…e invece di motivare fa l’esatto opposto con la squadra, non può essere un dirigente” o anche: “Praticamente sta venendo fuori che comandano I due broccacci restauratori, Chiellini e Bonucci… due calciatori protagonisti di tante e tali figuracce nelle gare probanti dall’essere veramente dei miracolati. Andrea Agnelli non è un presidente, sempre detto” e infine: “Con le cene e le “vecchie glorie” (senatori compresi) non si può continuare a vincere … Il nuovo progetto con Chiellini, Bonucci e Buffon in rosa non ha senso…”.

SPORTEVAI | 22-08-2020 11:21