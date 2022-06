Juve, Morata all'Atletico Madrid: le parole del presidente

27-06-2022 22:16

“Morata e Saúl hanno rispettato il contratto con altri club, sono tornati qui e saremo felici di riaverli”. Queste le parole del presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo, rispondendo a una domanda sul possibile ritorno di Morata ai colchoneros.

Tuttavia, nonostante le parole del presidente, l‘Atleti non conta davvero su Morata, ma spera di rivenderlo al miglior offerente. I bianconeri stanno ancora provando a cercare un accordo per il riscatto, dato che l’iberico è tenuto in grande considerazione da Allegri, ma i margini di manovra sono davvero risicati a questo punto del mercato.