Juve-Napoli: Ammissione Rizzoli scatena la polemica

Non era affatto una sensazione: quando sono stati ufficializzate le designazioni per questo weekend in serie A i più attenti hanno notato l’assenza dell’arbitro Mariani e dell’uomo Var Di Paolo, protagonisti in negativo per tutti i movolisti in Juventus-Napoli dove non hanno visto due rigori (uno per parte) e hanno pensato subito a un turno di stop. E’ lo stesso Rizzoli a confermare questa versione parlando al Corriere dello Sport.

Rizzoli parla di errore per Mariani e Var

Il designatore ammette: “Ha sbagliato Mariani così come l’avar. Lo sanno benissimo anche loro. Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l’unico a non rivedere le immagini fosse proprio l’arbitro. Posso garantire che la tecnologia ha notevolmente ridotto il numero degli errori e non mi riferisco soltanto al fuorigioco e al gol non gol”.

Poi Rizzoli aggiunge un’altra frase che fa discutere: “Il Var va usato, ogni episodio dubbio va rivisto” e chiude parlando di Calciopoli: “ci ha fatto molto male, rimettersi in piedi è stata durissima. Ricostruire un rapporto di fiducia con la gente, convincere gli appassionati che si era fatta pulizia, questi erano gli imperativi immediati. Qualche scoria ce la portiamo ancora addosso, ingiustamente”.

I tifosi ironici sui social

Fioccano le reazioni via twitter: “Ufficiale: nell’edizione di 90minutoRai 2023/2024 avremo in collegamento l’arbitro Mariani per avere delucidazioni sul mancato rigore su Zielinski in Juve-Napoli” o anche: “A campionato finito, per ripulirsi la coscienza dopo una annata disastrosa per arbitri di campo e var. Che hanno penalizzato a senso unico alcuni e favorito altri. Con una moviola disponibile e’ inaccettabile”.

Marelli non ci sta

Luca Marelli su twitter esprime le sue perplessità: “Il Protocollo VAR dice: “chiaro ed evidente errore”. Rizzoli questa mattina sul CorSport dice: “ogni episodio dubbio va rivisto”. Perciò il protocollo finisce nella spazzatura e, soprattutto, gli arbitri non hanno mai seguito Rizzoli. Interessante…”. Polemico anche Giovanni Capuano: “Rizzoli sul CorSport sconfessa una stagione di indicazioni interpretative date agli arbitri sull’utilizzo del Var. A 9 giornate dalla fine e con una montagna di non interventi precedenti, anche clamorosi. Come minimo un dietro front imbarazzante”.

SPORTEVAI | 10-04-2021 09:08