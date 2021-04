Napoli, rabbia tifosi: Ma chi l'ha messo lì?

Il giorno dopo è quello dei rimpianti, della rabbia e dell’amarezza. Cosa aveva in più del Napoli la Juventus vista ieri? Risposta facile: Ronaldo e Dybala, che hanno deciso con i loro gol mentre Mertens e Lozano hanno brillato per la loro assenza sotto porta ma i tifosi azzurri sono delusi ed arrabbiati per un’altra ragione. Ovvero per l’arbitraggio.

Bocciati Mariani e Di Paolo sui social

Ha fischiato poco e male l’arbitro Mariani ieri all’Allianz, ma in occasione dei due rigori reclamati prima dalla Juve per il fallo su Chiesa (anche se l’ex viola era fuori dal campo andava fischiato il penalty) e poi dal Napoli per lo sgambetto a Zielinski, sembra più colpevole il Var. Già ma chi c’era al Var?

Il designatore Rizzoli non ha scelto un nome altisonante per il Var della partitissima di Torino, affidandosi ad Aleandro Di Paolo. Abruzzese, poca esperienza in serie A, dal luglio di due anni fa ha smesso di arbitrare in campo causa limiti di permanenza nel ruolo ma pochi giorni dopo è stato inserito nel “Gruppo VAR PRO”, arbitri ritirati dall’attività di campo che svolgono esclusivamente la funzione di Video Assistant Referee, essenzialmente per le gare di serie A.

Tifosi furiosi contro il Var

Se Mariani è stato bocciato da tutti (anche un 3 sui giornali sportivi) è su Di Paolo che si scagliano i tifosi del Napoli. In tanti sui social si chiedono perché è stato messo lì in una gara così importante: “La.cosa bella è che chi era al var in Juve Napoli non arbitra più, ma di mestiere fa’il varista” o anche: “Il problema non è tanto Mariani, quanto il Var che, se usato così, peggiora soltanto le cose”.

C’è chi si lamenta: “Perché in epoca VAR siamo ancora costretti a vedere questi scempi?” e infine: “In sala VAR stanno visionando ininterrottamente e a ripetizione Giovannona coscialunga, L’esorciccio e La polizia si incazza”.

SPORTEVAI | 08-04-2021 09:56