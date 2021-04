Napoli, i tifosi trovano il colpevole: “Ci ha pensato lui”

Tanta rabbia sul web per la sconfitta del Napoli in casa della Juventus. Durante e dopo la gara i supporter azzurri hanno fatto sentire la loro voce sui social network, lamentandosi per la prova della squadra di Rino Gattuso.

Nuovo processo a Gattuso

E dopo un periodo di relativa calma, sul banco degli imputati torna proprio l’allenatore azzurro. Nei commenti alla partita sui social network, i tifosi partenopei se la prendono proprio con Gattuso, accusato nuovamente di non riuscire a dare un gioco alla squadra.

“Come al solito Gattuso mette una formazione sbagliata, che schifo di partita”, commenta su Twitter Vincenzo. “Complimenti a Gattuso per aver letteralmente regalato il primo tempo alla Juve. Dai manca poco e poi se ne va”, commenta Francesco.

“Alla Juve? Purtroppo il primo tempo, spesso, lo regaliamo a chiunque”, aggiunge Renato. “Ancora 9 partite con Gattuso sono troppe”, scrive Grazia schierandosi tra i detrattori del tecnico calabrese.

“Ennesimo approccio sbagliato! Ennesima partita out! – scrive Alessandro – Le scorse tre partite solo fumo negli occhi! Oggi rosa al completo e a loro ne mancavano 5. Gattuso out”.

L’ironia dei napoletani

Altri tifosi, invece, puntano sull’ironia per commentare la prova degli azzurri, come Gianluca: “Complimenti al Napoli per il bel gesto di solidarietà nei confronti della Juventus, ha deciso di giocare in 10 e regalare 3 punti importanti, mi raccomando fatene tesoro”.

Shoto, invece, torna sul tormentone del doppio rinvio della gara di Torino: “Partita rinviata talmente tante volte… che ci siamo perfino dimenticati di giocarla”.

SPORTEVAI | 07-04-2021 21:08