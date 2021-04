Juve, i tifosi esultano: fategli una statua

Juventus-Napoli ha finalmente il suo finale, un finale atteso oltre sette mesi e che si è tinto di bianconero, grazie al 2-1 firmato Cristiano Ronaldo e Dybala. Il Napoli esce dall’Allianz Stadium con buone giocate, ma senza la cattiveria necessaria per concretizzare. La gara degli azzurri guidati da Gattuso pecca leggermente di convinzione e, nonostante il rigore trasformato nel finale da Insigne, permette ai padroni di casa di salire al terzo posto in classifica, a un solo punto dal Milan di Stefano Pioli.

Chiesa show

Nella prima frazione la gara è divertente e non mancano le occasioni. Avanti ci vanno i padroni di casa. Il vantaggio bianconero arriva al 13′, il gol è di Ronaldo, ma la scena se la prende Federico Chiesa, che manda in tilt Insigne e Hysaj e serve al centro una palla che Cr7 deve solo appoggiare in rete. Ovviamente, i commenti dei tifosi bianconeri sono tutti per l’ex viola: “Chiesa è quel giocatore incisivo che ci serve!!! Ogni partita lo dimostra sempre di più”, “Che giocata ha fatto Chiesa sul gol di Ronaldo?!?! Mamma mia senza sti due eravamo a pari del Genoa”. Non manca poi chi si gode il fatto che questo gol, si fosse giocata a ottobre non sarebbe stato possibile: “Vincere grazie a una giocata di Chiesa che il 4 ottobre era un giocatore della Fiorentina sarebbe il massimo”.

Var bipartisan

Al 34′ Lozano interviene in ritardo su Chiesa in area e lo atterra. L’attaccante esterno della Juve resta a terra per diversi minuti, ma nonostante l’intervento del Var, Mariani lascia giocare e scatena l’ira dei tifosi bianconeri, che scrivono: “Che vergogna il VAR”, “Ennesimo rigore scandaloso negato alla Juve” o ancora: “Lozano autore di un intervento scellerato in area di rigore che 99 arbitri su 100 avrebbero ritenuto falloso”. Nel finale di tempo, il rigore lo reclama anche il Napoli per l’intervento di Alex Sandro su Zielinski: “C’è più malafede ora in epoca Var che 5 anni fa… almeno si poteva dire che l’arbitro non vedeva ma ora…errori CLAMOROSI inammissibili!”, scrive un tifoso e ancora: “Prima volta che vedo una compensazione al VAR Pazzesco, svegliamoci, anno disastroso!”.

Buffon si prende la scena

A inizio ripresa, Di Lorenzo ci prova, Buffon chiude bene e manda in brodo di giuggiole i tifosi bianconeri, che negli occhi hanno ancora il derby da incubo di Szczesny e postano: “43 anni signori… 43”, “il numero 1 ce l’abbiamo noi… Grande Gigi”, “Santo Buffon!”. Passano una manciata di minuti e il numero 77 bianconero mura l’ottimo spunto di Insigne infiammando ancora i tifosi: “Buffon monumentale”, “San Gigi“. E chi addirittura vede Buffon meglio di Pirlo come allenatore: “Buona Juve il merito è di Buffon che motiva la squadra dal campo meglio di chi dovrebbe farlo dalla panchina Pirlo“. Il portiere campione del Mondo 2006 si ripete al 70′ su Fabian Ruiz e per lui è un plebiscito: “La statua in piazza San Carlo per Gigi bisogna farla”, “Partitone di Buffon, va detto”, “ancora uno di portieri più forti al mondo”.

Morata e il ritorno di Dybala

Chi non ha convinto è invece Morata. Lo spagnolo gioca spesso con un tempo di gioco di ritardo e getta alle ortiche un paio di buone occasioni, attirando le ire degli juventini: “Rimandate Morata a Madrid e fategli pure il pacco regalo”, “Morata è proprio scarso..”. In molti poi chiedono cambi, in particolare: “Ma sono l’unico a pensare che dovrebbe entrare Dybala al posto di Morata?“. Al 68′ la sostituzione si concretizza e i tifosi bianconeri salutano con gioia il ritorno dell’argentino: “mi emoziono per il rientro di Paulino”, “Ben tornato!!”. Trascorrono appena 4′ e Dybala si riprende la Juve con un gol dei suoi che chiude il match: “Quanto c’è mancato sto ragazzo!”, esulta qualcuno, “Mi sei mancato amore mio bello non lasciarci più“. Infine, c’è chi sfrutta il gol per accusare i dirigenti juventini: “E lo multano… E lo tengono fuori… E lo vogliono dar via… Dybala. Ma guardatevi allo specchio, dirigenti della Juventus!!”.

Finale di tensione

Nel finale la gara si infiamma, il rigore concesso da Mariani a Insigne è salutato con ironia dai tifosi bianconeri: “Non si può mai stare tranquilli oh”, “alla fine un rigore contro ce lo dovevano dare!!!”. C’è poi chi sottolinea: “Su tre rigori ha dato quello meno netto di tutti. Mariani Masterclass!” e chi se la prende con Chiellini: “Che imbarazzo Chiellini. Gli ha regalato un rigore a partita a questo”, “Ahahahah Chiellini, sempre il solito“, “Chiellini che non si regge in piedi… magari anche basta!”.

SPORTEVAI | 07-04-2021 20:48