Serie A: l'Inter vede lo scudetto, Ronaldo e Dybala affondano il Napoli

L’Inter vede lo scudetto, la Juventus si rialza e salva Pirlo: questi i verdetti dei recuperi di Serie A disputati nel tardo pomeriggio di mercoledì. I nerazzurri superano per 2-1 il Sassuolo al Meazza grazie alle reti di Lukaku e Martinez, e volano a +11 sul Milan: il titolo è ormai nelle mani di Conte, alla decima vittoria consecutiva.

I bianconeri piegano per 2-1 il Napoli con i gol di Ronaldo e di Dybala e danno un colpo importante alla lotta per la qualificazione in Champions League (sono terzi a un punto dal Milan).

Inter-Sassuolo 2-1

10′ Lukaku (I), 67′ Martinez (I), 85′ Traore (S)

Ottima partenza della squadra di Conte che dopo un’occasione con Hakimi passa in vantaggio al 10′ grazie a Lukaku, colpo di testa su cross di Young. La reazione degli emiliani non spaventa la capolista, che nella ripresa mette in ghiaccio il risultato con Lautaro Martinez: al 67′ il Toro viene servito in contropiede da Lukaku e davanti a Consigli non sbaglia. Proteste neroverdi in occasione del raddoppio della squadra di Conte, ma il Var convalida. All’86’ Traoré segna la rete della speranza per gli ospiti con un bel destro a giro, ma il risultato non cambia più nel finale.

Juventus-Napoli 2-1

13′ Cristiano Ronaldo (J), 73′ Dybala (J), 90′ rig. Insigne (N)

Ronaldo protagonista in avvio di partita: prima sbaglia un gol fatto, al 13′ realizza l’1-0 co un tiro di prima intenzione su cross di Chiesa, autore di una giocata spettacolare che lascia di sasso due difensori partenopei. Il Napoli reagisce ma ha le idee confuse in attacco, e nel finale di tempo Chiesa sfiora il secondo. Nella ripresa brivido in avvio per Buffon che respinge su Di Lorenzo e Insigne, poi il neo entrato Dybala sigilla il risultato con un bel sinistro su assist di Bentancur. Nel finale rigore per il Napoli per fallo di Chiellini su Osimhen: Insigne realizza ma è troppo tardi.

OMNISPORT | 07-04-2021 20:40