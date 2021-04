LIVE JUVENTUS - NAPOLI 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Recupero della Terza Giornata di Serie A, all'Allianz Stadium di Torino la Juventus ospita il Napoli in una sfida fondamentale per le due formazioni appaiate a quota 56 punti.14:15

Una vittoria permetterebbe ad entrambe le formazioni un salto in avanti importante in classifica, avvicinandosi ad un solo punto alla seconda posizione del Milan; di contro, una sconfitta significherebbe la uscita dalla zona Champions.14:16

La formazione del NAPOLI: 4-2-3-1 per Gattuso che opta per Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj - Fabian Ruiz, Demme; - Lozano, Zielinski, Insigne - Mertens.17:57

Pirlo deve fare i conti con assenze pesanti, il tecnico bianconero opta per Buffon in porta, Cuadrado da esterno di centrocampo con Chiesa a sinistra in un solido 4-4-2. In attacco Morata accompagna Ronaldo, con Dybala che partirà dalla panchina.18:01