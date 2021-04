Juventus: Andrea Pirlo si sbilancia sul futuro di Paulo Dybala

Una delle buone notizie della serata della Juventus è senz’altro il gol di Paulo Dybala: l’argentino, tornato a giocare a quasi tre mesi dall’infortunio al ginocchio, ha segnato la rete decisiva al Napoli e ha dato segnali incoraggianti in vista del finale di stagione in cui proverà ad essere protagonista.

La difficile situazione contrattuale della Joya, in scadenza nel 2022, è nota, ma Andrea Pirlo si augura di averlo anche l’anno prossimo: “Quando hai un giocatore come Dybala a disposizione cerchi sempre di farlo giocare. Noi non l’abbiamo quasi mai avuto. Quando ti manca uno così diventa difficile, e quando torna ti aiuta a vincere. Futuro? Ha un anno ancora di contratto, speriamo di poterlo tenere”.

In generale, il Maestro si gode il ritrovato atteggiamento dei suoi: “Abbiamo lasciato troppi punti per strada per aver sbagliato atteggiamento, magari non siamo stati incisivi in partite che potevano essere abbordabili e invece non abbiamo affrontato con lo spirito di stasera. Quando vuoi vincere, ti sacrifichi, ti aiuti, alla fine porti a casa il risultato e non sempre l’abbiamo fatto”, ha detto a Sky.

Sulle voci sul suo futuro: “Sono abituato ormai, il ruolo dell’allenatore è questo, lo sapevo anche prima di iniziare e non mi trova impreparato. Tante cose che ho fatto le ho sbagliate, ma le rifarei. Il primo anno non è semplice, credi nelle tue idee e ti ci butti a capofitto. Sono successe tante cose, il campionato più complicato di tutti per tutti. Mi servirà per il futuro, ho sbagliato come sbagliano tutti, però da questi sbagli posso trarre delle conclusioni”.

OMNISPORT | 07-04-2021 21:34