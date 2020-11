Juve-Napoli, Ziliani: Diciamo alla Figc decisione Asl Norvegia

L’unica data certa per rivedere in campo Napoli e Juventus – covid permettendo – resta quella del 14 febbraio del 2021, terza giornata di ritorno del campionato. Poi solo punti interrogativi. Ancora non è stata ufficializzata la data per la Supercoppa Italiana, presumibilmente a metà gennaio si dovrebbe giocare, e resta in sospeso il verdetto finale sulla gara di andata che per due gradi della Giustizia sportiva ha visto la Juve vincere a tavolino 3-0 anche se il Napoli non ci sta e va avanti di ricorsi tra Coni e Tar perché quella partita si possa giocare.

Ziliani ironizza su decisione per Turchia-Norvegia

Chi dal primo momento ha preso una posizione netta sulla vicenda è Paolo Ziliani. Il giornalista del Fatto Quotidiano ha criticato da subito le sentenze, asserendo che di fronte a una richiesta dell’Asl il Napoli non poteva fare diversamente e dando ragione a De Laurentiis.

Ziliani torna sull’argomento anche oggi con un tweet polemico: “Turchia-Norvegia annullata dopo che il Ministero della Salute norvegese ha ordinato alla Federazione di non partire causa pericolo di contagio. La Norvegia avrà partita persa come il Napoli o si recupererà? Facciamo sapere alla Figc che attendiamo curiosi e vigili: fai retweet”.

I tifosi napoletani la prendono con ironia

Fioccano commenti ironici sulla sponda dei tifosi napoletani: “Forse la Norvegia aveva paura di perdere con la Turchia” o anche: “La squadra della Norvegia si è messa d’accordo con il ministro perché aveva paura di perdere” oppure: “Nel dubbio, 3-0 per la Juve” e ancora: “Diranno che si è creata un alibi per non girocare?

C’è chi fa sarcasmo (“Penso che nel ministero norvegese ci siano infiltrazioni camorristiche”) ma non mancano voci contrarie: “Paragonare la situazione di Juventus-Napoli di inizio ottobre, con 2.000 contagli al giorno in Italia, a quella delle nazionali di oggi è semplicemente demenziale. Detto da un interista che se dovesse scegliere chi gufare, in generale, di certo non lo farebbe per il Napoli” e infine: “Le motivazioni di Sandulli sono durissime ma anche chiarificatrici della situazione reale se vogliamo salvare il calcio italiano le sceneggiate alla Mario Merola meglio evitarle ahah”.

