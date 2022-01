Juve, pronta l’alternativa a Arthur ma i tifosi non si entusiasmano

12-01-2022 13:28

Stasera va in scena la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus ma nella testa dei tifosi si guarda anche al futuro. Dopo la rocambolesca vittoria in casa della Roma, i fan bianconeri vogliono un mercato attivo da parte della società per poter giocare una seconda parte di stagione molto più competitiva.

Juve: la tegola Chiesa

I bianconeri devono fare i conti con il terribile infortunio capitato a Federico Chiesa. Il talento italiano ha visto finire anzitempo la sua stagione dopo la rottura del legamento crociato che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno 5-6 mesi. Una brutta notizia per Massimiliano Allegri che perde uno dei giocatori più in forma in questa fase di campionato.

Mercato: attenzione al centrocampo

Ma in casa Juve si lavora su più reparti. Sotto la lente di ingrandimento c’è soprattutto la zona mediana del campo dove sono tanti i giocatori che hanno deluso le aspettative fino a questo momento. Anche Arthur è finito in lista di sbarco e stando a quanto sostiene Tuttosport, la Juventus ha messo nel mirino Renato Sanches del Lille che verrebbe preferito al suo connazionale Bruno Guimaraes del Lione.

Juve: lo scarso entusiasmo dei tifosi

I fan della Juventus però non sembrano esaltati dai nomi che stanno circolando in questo momento come spiega Omer: “Notizia senza logica. Se manca Locatelli poi chi gioca davanti alla difesa. Se esce Arthur arriva uno con le stesse caratteristiche”. Mentre Nicole scrive: “Ma fare una pazzia e prenderli entrambi e mandare via sia Betancur che Rabiot no eh?”.

La parabola di Renato Sanches è stata molto particolare, considerato un gran prospetto da giovane non ha giocato all’altezza delle aspettative prima dell’arrivo in Francia, dove si è completamente rilanciato: “Le premesse c’erano tutte – sottolinea Dark – le qualità del campione le ha sempre avute. Magari è l’occasione giusta per svilupparle”.

