Inzaghi incubo della Juve? Gli interisti sognano lo storico record

Vincere la Supercoppa per aggiungere un altro trofeo alla grande bacheca dell’Inter, ribadire di essere la squadra più forte in Italia e infliggere una nuova amarezza alla rivale di sempre, la Juventus.

Il record inseguito da Inzaghi

Queste le motivazioni dei nerazzurri in vista della gara di stasera, ma per Simone Inzaghi c’è anche un’altra ragione: con un successo, infatti, il tecnico nerazzurro centrerebbe un primato davvero storico per il calcio italiano e internazionale.

“Simone Inzaghi può diventare domani il primo allenatore nella storia del calcio a battere per 3 volte la Juventus in una finale – ha ricordato il giornalista Tancredi Palmeri su Twitter – . Per ora condivide il record con Nevio Scala e Roberto Mancini”.

Scala superò infatti i bianconeri nella finale di Coppa Italia del ’92 e in quella di Coppa Uefa del ’95; Mancini nella Coppa Italia 2004 e nella Supercoppa 2005.

La speranza e la scaramanzia degli interisti

Una vittoria trasformerebbe Inzaghi nell’incubo bianconero per antonomasia. E naturalmente la prospettiva di raggiungere questo primato esalta i tifosi interisti.

“Sarebbe una bella soddisfazione per lui, se lo merita per quello che sta facendo”, commenta Fabio. “Troppa tranquillità. Si sta portando sfiga. Smettetela”, il commento scaramantico di Almost. Stesso tono per Starlord: “È finita Tanc, possiamo anche non giocarla domani, grazie mille”.

“Però in finale non vale: che percentuale di finali ha vinto/perso la Juve?”, ribatte il bianconero Berna10. E Faffo affonda il colpo: “Con tutte le finali perse dalla Juventus mi sembra incredibile che non ci sia un allenatore a quota quattro!”.

