Juve: Proposte Chiellini scatenano rivoluzione, bufera sul difensore

Quando parla provoca spesso un polverone. Perchè Giorgio Chiellini è così, sempre senza peli sulla lingua, provocatore se serve, sincero nell’esprimere le sue idee anche quando possono urtare le sensibilità altrui (si ricorderà il caos con l’uscita del libro sulla sua autobiografia) e anche controcorrente a volte. Le ultime sue dichiarazioni, nell’intervista concessa a Dazn, non fanno eccezione. Chiellini si è detto contro il Var, favorevole alla Superlega e propenso a ridurre a 16 massimo 18 squadre le partecipanti al campionato di serie A.

I tifosi attaccano Chiellini sulle sue proposte

Proposte che hanno indignato molti tifosi a giudicare da quanto si legge sui social. Fioccano i commenti: “Io mi chiedo come si possa permettere Chiellini di dichiarare che “in Serie A ci sono alcune squadre di troppo”. Una dichiarazione contro l’etica dello sport e del sogno di ogni tifoso di raggiungere il top per meriti sportivi. Se questo è il capitano della Nazionale…” o anche: “Le squadre di troppo in Serie A sono quelle che hanno 200 milioni di euro di debiti”, oppure: “Sicuramente una è di troppo…ha le maglie bianconere e non sono lo Spezia e l’Udinese” e poi: “Sono troppe 20 squadre”…Ecco iniziamo a togliere la Juventus di mezzo”

C’è chi scrive “Vorrei sapere chi è lui per parlare a nome dei tifosi. Serve una rifondazione del sistema, ma non un sistema calcio esclusivo per pochi… e solo per business” oppure: “E ricordiamo che quelle squadre “di troppo” sono anche le squadra con cui ha perso… Empoli, Sassuolo, Verona…” e ancora: “Ho fatto una rapida statistica e ho notato che i contrari alla var sono in maggioranza juventini o ex juventini” e infine: “Per favore, qualcuno spieghi a Chiellini che “negli USA, dove sono maestri” il VAR è un pilastro fondamentale di tutti e 4 sport principali, sia a livello professionistico che collegiale”.

