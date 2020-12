Juve, Ronaldo da record ma sui social è festa anche per lui

Tutto facile per la Juventus contro la Dinamo Kiev. La squadra di Andrea Pirlo chiude la gara in poco più di un’ora dando una netta impressione di superiorità. Una gara che sembra rasserenare l’ambiente bianconero ma non del tutto. Sugli scudi il solito Ronaldo, il puntuale Morata ma anche Federico Chiesa. L’ex giocatore della Fiorentina, infatti, ha giocato la sua migliore partita con la maglia dei bianconeri fino a questo momento realizzando anche il suo primo gol e sfornando assist per i compagni. Una prestazione che gli permette probabilmente di fare breccia nei cuori dei tifosi che sui social lo esaltano.

Numeri da capogiro

La gara con la Dinamo non serve solo a dare maggior convinzione alla Juve dopo il mezzo passo falso contro il Benevento. L’attrazione numero uno resta sempre Cristiano Ronaldo. Il portoghese, come al solito, non delude e realizza al 57’ il gol del 2-0 che rappresenta anche la 750esima segnatura tra club e nazionale. Un momento che i tifosi della Juve si fermano a festeggiare con orgoglio: “Settecentocinquanta – scrive Enrico – Non so se ci rendiamo conto del numero. Impressionante la cifra, impressionante Cristiano Ronaldo”.

La svolta storica

Tra gli argomenti più “twittati” c’è senza dubbio l’arbitraggio di Stephanie Frappart. Si tratta infatti della prima volta che un arbitro donna arbitra una gara di Champions League. Un momento storico sottolineato anche dai social. Attive soprattutto le donne che vedono questa designazione come un grande passo in avanti come sottolinea Tizia: “Io comunque ogni volta che inquadrano l’arbitro mi emozione. E’ davvero un passo in avanti”. Mentre Alla mette in guardia: “Al primo che sento recriminare su un eventuale errore dell’arbitro, attribuendolo al suo essere donna, inizio a elencare tutti gli strafalcioni commessi dai colleghi uomini”.

Le critiche

Nonostante la vittoria contro gli ucraini c’è anche qualche critica. In particolare nel mirino dei tifosi finisce Leonardo Bonucci, che non sta vivendo la sua migliore stagione in bianconero: “Il filo conduttore di questi primi tre mesi di stagione è Bonucci in balia del centravanti avversario che si chiami Dzeko, Simi, Kalinic o lo scappato di casa della Dinamo Kiev”. Un sentimento che sembra essere molto diffuso tra i tifosi bianconeri: “Non capisco come si faccia a metterlo in mezzo alla difesa. Imbarazzante”, scrive Domenico.

Centrocampo sotto accusa

L’attenzione dei tifosi bianconeri non sembra però essere incentrata sulla gara ma sulle indicazioni che ne possono venire fuori. L’andamento in campionato, molto altalenante, rappresenta infatti una fonte di preoccupazione per i fan della Vecchia Signora e in particolare è la zona mediana del campo a non convincere: “E’ la prima volta che vedo una squadra giocare senza centrocampo – scrive Danilo – in tre messi insieme non ne fanno uno buono”. E tante sono le critiche soprattutto all’indirizzo di Ramsey che fino a questo momento non è mai riuscito a brillare particolarmente nella sua esperienza a Torino.

SPORTEVAI | 02-12-2020 22:51