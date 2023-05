Juve, seduta di scarico post Lecce pensando già all'Atalanta

Il prossimo impegno dei bianconeri, timonati da Massimiliano Allegri, sarà al Gewiss Stadium

04-05-2023 17:59

All’indomani della vittoria contro il Lecce nel match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, la Juventus ha già cominciato a preparare la prossima sfida. I bianconeri, infatti, saranno attesi domenica 7 maggio alle 12,30 sul campo dell’Atalanta.

La squadra, dunque, si è ritrovata questa mattina allo Juventus Training Center al mattino. Seduta di scarico, come sempre, per chi è sceso in campo dal primo minuto contro la formazione salentina, mentre per il resto del gruppo allenamento congiunto con la Juventus Next Gen. Domani, venerdì 5 maggio, antivigilia di Atalanta-Juventus. Allenamento in programma al mattino.