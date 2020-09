Juve, è già Pirlo mania: che differenza col passato

“Tutta un’altra Juventus”. È un po’ il refrain che gira sui social dopo la “prima” vincente e convincente di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Sampdoria domata quasi in scioltezza con i gol di Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo. Mix tra nuovo e vecchio che fanno da trait d’union tra il recente passato, il presente e il futuro della Juve. Ma è soprattutto il gioco visto allo Stadium a convincere i tifosi.

La nuova Juventus vince e convince

“Finalmente mi diverte di nuovo la mia Juve!” è uno dei commenti che trova più like in rete dopo il 3-0 alla Sampdoria, così come il ritornello “Totalmente un’altra Juventus! Non si avverte la paura di prendere gol, per il momento mi è piaciuta la Juventus”; e poi ancora “Sarà anche la prima di campionato, ma si respira finalmente calcio. Per ora bene tutti soprattutto i giovani e i nuovi acquisti”.

Plebiscito per Pirlo

Il nuovo allenatore bianconero all’esordio assoluto supera alla grande la prova in attesa di ulteriori innesti dal mercato: “Pirlo ha ancora più la mia stima dopo aver preferito un under 23 a De Sciglio! Grande maestro!”; e c’è chi analizza: “Non so’ quale sarà il risultato finale ma quest’anno abbiamo una squadra con un gioco bellissimo, lottano e difendono su tutti i palloni, anche sulle fasce Frabotta al posto di Di Sciglio è una mossa azzeccatissima”. E ancora chi si avventura in paragoni eccellenti: “Questa Juve mi ricorda tanto quella di Mister Lippi e poi sono veloci più degli avversari e questa e’ tanta roba”; “Effettivamente si vede una squadra che prova a imporre il gioco, la Samp ha iniziato subito ha pressarci come nelle ultime partite,ma stavolta non siamo andati in difficoltà”.

Pirlo asfalta Sarri già dopo 90 minuti

Impossibile non fare paragoni con l’allenatore toscano non confermato pur aver vinto lo scudetto lo scorso anno: “Chi sa se Sarri prende appunti anche sta sera? Questa squadra era inallenabile? Magari eri tu che non sei adeguato . Grande Andrea. Grande Juve. Così mi piaci. Cavoli se mi piaci”; “E’ presto per parlare ma io mi sto divertendo cosa mai successo con Sarri”; “Tanta roba e devono ancora migliorare veramente nemmeno parente a quella della stagione passata”.

Juve-Samp 3-0, elogi per tutti: da Ramsey a McKennie

Difficile trovare un migliore in campo andando a leggere i commenti dei tifosi a fine match. La Juventus è piaciuta tutta e tutti sono piaciuti. A cominciare dai due nuovi di zecca, McKennie e Kulusevski che ha aperto le marcature, a segno già nel suo esordio ufficiale in bianconero. Ma ci sono parole d’elogio anche per Ramsey e il giovane Frabotta gettato titolare nella mischia dopo il ko di Alex Sandro: “Si muovono molto bene in campo. Bene Mc Kennie, gioca bene e non si tira mai indietro e Frabotta pure”; “Ottima notizia il Ramsey di oggi. 3-4 assist per CR7 che meritavano almeno 2 goal. Se si conferma è veramente un grande acquisto”; “Kulu pare un fenomeno, un grande acquisto”.

Qualche tirata d’orecchio per Cristiano Ronaldo: “Uno come lui non può sbagliare così tanto” anche se poi Cr7 ha trovato la rete. Positivo il ritorno in pianta stabile di Chiellini: “Con lui e quando tornerà anche De Ligt saremo imperforabili”.

SPORTEVAI | 20-09-2020 22:49