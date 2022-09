16-09-2022 17:20

La Juventus di Allegri non convince e Vlahovic risente del gioco bianconero. Il serbo è stato un investimento importante, il suo talento è fuori discussione ma l’attaccante fa fatica in zona gol. Non solo, spesso tocca pochi palloni e i compagni fanno fatica a dialogare con lui. Sicuramente, l’idea di calcio del tecnico non lo sta aiutando.

Juventus, Vlahovic non ingrana

Alla Fiorentina, Vlahovic è riuscito a esprimersi al meglio, segnando la bellezza di 33 gol in un anno, eguagliando il record di Cristiano Ronaldo. Il 28 gennaio 2022 il serbo viene acquistato a titolo definitivo dalla Juventus per 70 milioni di euro (più 10 milioni di bonus), diventando così l’acquisto più oneroso per un club di Serie A durante la sessione invernale di calciomercato. Le aspettative sono alte ma Vlahovic non segna più con continuità come a Firenze.

Solo nove gol in 21 presenze da gennaio a giugno con la Juventus, troppo poco per un investimento così importante. Quest’anno in Serie A sono già quattro le reti in cinque match disputati, due però da calcio di punizione. Su sviluppo di azione Vlahovic fatica a rendersi pericoloso, ma le palle da gol che vede durante una partita non sono tante. Inoltre, Milik ultimamente gli sta rubando la scena, ma di certo il serbo non rischia il posto da titolare.

Juve, Vlahovic vuole di più

Vlahovic però non può ritenersi pienamente soddisfatto della sua avventura alla Juventus. L’attaccante serbo è ambizioso e vorrebbe segnare con la continuità di Haaland, a cui viene accostato e che lui stesso in passato ha dichiarato di non invidiare nulla. I numeri però al momento non sono quelli del norvegese, che sta trascinando il City a suon di gol in campionato e in Champions. Il giocatore bianconero, invece, fatica a essere costante.

Juve, lo United vuole Vlahovic a gennaio

Occhio perciò al mercato di gennaio, che potrebbe incredibilmente venire incontro a Vlahovic. Intendiamoci, il serbo sembra felice di giocare alla Juve, ma sicuramente il gioco di Allegri non lo sta aiutando. Ed ecco che lo United potrebbe inserirsi con un’offerta di 50 milioni più Martial, nel mirino del club bianconero da tempo. Per ora sembra fantamercato, ma se la Juventus non dovesse ingranare, Vlahovic potrebbe seriamente pensare di trasferirsi in Premier e sfidare faccia a faccia Haaland. Se ne riparlerà tra qualche settimana.