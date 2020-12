Juve, Ziliani contro Caressa: Perché parli del mascarpone?

Il tema dell’esame farsa di Suarez, con tutte le conseguenze giudiziare e il coinvolgimento della Juventus con Paratici sotto accusa per aver chiamato anche il Ministro De Micheli, ha riempito le pagine di giornali e siti web in questi giorni ma in tv non è stato approfondito a dovere, almeno secondo Paolo Ziliani e molti tifosi. Il giornalista de il Fatto Quotidiano se la prende in particolare con Fabio Caressa di Sky.

Ziliani attacca Caressa su caso-Paratici

Scrive su twitter Ziliani: “La domanda è: ma Caressa, che conduce un programma fino a prova contraria giornalistico, non farebbe meglio a ignorare totalmente i temi scabrosi che riguardano la Juventus, tipo Paratici, invece di accennarne terrorizzato per poi parlare subito del mascarpone di McKennie?”.

Poi prosegue: “Il dibattito sul caso Suarez/Paratici/Juventus da Caressa è durato meno di uno starnuto. Un pensiero di Piccinini e poi Caressa, dopo aver letto cose incomprensibili sullo smartphone, ha virato su Dybala”.

I tifosi indignati sui social

Fioccano le reazioni su twitter: “I tanti juventini in tutta Italia pagando le pay tv le tengono in piedi quindi devono insabbiare il piu’ possibile” o anche: “La cosa peggiore ed imbarazzante è stato quando ha finto di leggere per cronaca estratti della procura con intento di non far capire nulla mischiando spezzoni di frasi …vergognoso…”.

L’ironia dei fan sul mascarpone

Non mancano reazioni ironiche: “Parli per lei, quello del mascarpone è lo scoop dell’anno a mio avviso” ma anche: “E manco di cucina può parlare anche li e mediocre meglio la moglie, Benedetta Parodi”.

Sotto accusa anche la Rai su caso Suarez

Non è esente da critiche anche la Domenica sportiva e la Rai: “La stessa linea seguita da Jacopo Volpi alla domenica sportiva… pallido parlando del caso, in 30 secondi non sapendo neanche piu leggere. Poveretti quello che gli tocca fare” e anche: “Su Raisport ancora di meno… chiosa Tardelli con : “non è una bella immagine per il calcio”. Per il calcio????????? Mica per la Juventus ma per il calcio in generale. Barzellette”.

Infine c’è chi aspetta la magistratura: “A me dispiace se ne parli come se la la Juve fosse già stata condannata quando invece ha diritto ad una difesa, sarà il giudice a stabilire se è colpevole o meno e la giusta sanzione”.

07-12-2020