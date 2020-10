Juve, Ziliani: “Ma quale Pirlo, Avete capito di chi è la colpa?”

Un passo falso pesante quello della Juventus che ha ceduto in casa contro il Barcellona. Dopo i pareggi in campionato contro Crotone e Verona, i tifosi si aspettavano una reazione in Europa ma ieri è arrivata invece la prima sconfitta stagionale per Andrea Pirlo e la sua squadra.

Pirlo sotto processo

Ovviamente il tecnico bianconero è finito nell’occhio del ciclone per le prestazioni della sua squadra, per una Juventus ancora alla ricerca della sua identità e soprattutto per i risultati che continuano a mancare. In molti hanno accusato l’allenatore della sua inesperienza, ma anche di un tentativo forse troppo ambizioso per questa stagione.

L’accusa di Ziliani

Sui social tra i più attivi per parlare di questo momento no della Vecchia Signora c’è senza ombra di dubbio il giornalista Paolo Ziliani, il giornalista che da sempre ha manifestato la sua antijuventinità stavolta prende un approccio diverso nel commentare il ko contro Messi e compagni.

Il giornalista nella serata di ieri ha lanciato diversi tweet dopo la sconfitta dei bianconeri e a sorpresa ce n’è anche uno che difende il tecnico: “Ora cominceranno a crocifiggere Pirlo. Ma sia chiaro che chi ha portato a Torino (pagandoli a peso d’oro) prima Bernardeschi e Douglas Costa, poi con ingaggi lunari Rabiot e Ramsey e adesso Chiesa e Arthur, a bilancio per 60 e 82 milioni, tra cui nessun top player è il responsabile”, lanciando un chiaro riferimento al diesse bianconero Fabio Paratici.

La reazione dei tifosi

Le parole di Ziliani scatenano la reazione dei tifosi: “La crocifissione di Pirlo è il preludio all’esonero. Si stanno preparando mandando le veline ai media di regime. Non mangia il panettone”, scrive Nick. E Alessandro scrive: “Ma ancora non hai capito che Paratici è pagato per tirare le orecchie agli arbitri? Prima faceva il gorilla fuori al Billionaire, è come mettere un fruttivendolo a dirigere una banca”.

SPORTEVAI | 29-10-2020 08:53