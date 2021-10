Juventus: 7 gol in amichevole, Kean e Kulusevski a segno

Giovedì di lavoro per la Juventus di Massimiliano Allegri, che in vista della gara contro la Roma ha affrontato alla Continassa il Chieri, travolto per 7-0: i bianconeri si sono imposti grazie alle doppiette di Kean e Soule, e ai gol di Kulusevski, Compagnon e Aké.

In campo anche i brasiliani Arthur e Kaio Jorge, di rientro da un infortunio. Ancora fuori il duo Dybala-Morata: lo spagnolo dovrebbe recuperare in tempo per la gara contro lo Zenit, l’argentino ancora spera nella convocazione per la sfida con i giallorossi, le sue condizioni verranno rivalutare venerdì.

OMNISPORT | 14-10-2021 18:24