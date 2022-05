Juventus a caccia del sostituto di Morata: tre le alternative della Vecchia Signora

28-05-2022 12:28

Alvaro Morata non verrà sicuramente riscattato dalla Juventus per 35 milioni. Tanti sono i soldi che l’Atletico Madrid chiede per lasciar partire l’iberico, che è già costato alla Juve 20 milioni di prestito biennale. Senza uno sconto da parte dei colchoneros, Morata tornerà alla base, e per la Juve sarà ora di trovare un degno sostituto.

I nomi che fa oggi Tuttosport sono tre, noti e meno noti. Rimane forte l’interesse per Luis Muriel, determinante soprattutto a gara in corso come piace ad Allegri, ma c’è molta perplessità sulla sua tenuta fisica.

Anche Anthony Martial del Manchester United è in corsa, rientrato dal prestito al Siviglia e già trattato dalla Juventus a gennaio. Infine, spunta un nome che non si sentiva da tempo, ed è quello di Arkadiusz Milik, ex Napoli e ora al Marsiglia, già seguito in passato sempre dai bianconeri.