Juventus a caccia di rinforzi a gennaio: gli obiettivi di mercato

Archiviato momentaneamente il campionato, la Juventus di Andrea Pirlo si concentra sul mercato. La squadra bianconera ha ben 11 punti in meno rispetto alla Juve di Maurizio Sarri ed è a – 10 dal Milan capolista. Il pesante 3 a 0 subito contro i viola fa ancora male e ha lanciato un campanello d’allarme.

A gennaio i Campioni d’Italia non potranno perdere altri punti, almeno se vogliono ancora continuare a lottare per lo scudetto. Per farlo bisognerà intervenire sul mercato: Fabio Paratici avrebbe già dei nomi in mente soprattutto per la fase offensiva. Si parla dell’americano Bryan Reynolds e dell’olandese Memphis Depay.

Lo statunitense gioca in America e su di lui avrebbero avanzato interesse anche Roma e Milan, ma i bianconeri sarebbero in vantaggio: l’affare, secondo “La Stampa” potrebbe concludersi a 8 milioni con il giocatore poi girato in prestito al Cagliari (con cui si sta parlando anche di Pavoletti). Depay è un classe ’94 ed è capitano dell’’Olympique Lione: il contratto è in scadenza e il prezzo sarebbe a portata delle casse del club.

La società di Torino avrebbe inoltre l’accordo anche per Milik del Napoli: i partenopei però chiedono 18 milioni, ecco perché la Juve sta puntando sull’attacante del Lione.

Poi c’è sempre il sogno di un ritorno in maglia bianconera di Paul Pogba. Difficile dire se l’ipotesi possa concretizzarsi e se il giocatore possa lasciare lo United: si parla di una trattativa aperta in queste ore.

In uscita, secondo “Tuttosport” non mancheranno le cessioni, anzi i nomi sarebbero già molto chiari a Paratici. Si tratterebbe di Sami Khedira, che avrebbe già diverse offerte dall’estero, oltre a Douglas Costa, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, attualmente in prestito.

OMNISPORT | 25-12-2020 21:00