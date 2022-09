Juventus, Agnelli salva Allegri...per adesso

20-09-2022 13:14

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sta vivendo forse il periodo più duro e difficile della sua carriera. Sfiduciato totalmente dai tifosi, con una squadra che non ha in mano, l’allenatore toscano deve fare di più per risollevare le sorti della Vecchia Signora.

Dopo il ko col Benfica, ma ancora di più dopo la tremenda sconfitta contro il Monza, Allegri è stato messo in discussione, risultando anche vicino all’esonero, almeno nel pensiero dei tifosi. La dirigenza invece ha ancora fiducia, come dimostrano le parole pre e post gara di Arrivabene.

Ancora di più sono arrivate, dice la Gazzetta dello Sport, le rassicurazioni di Andrea Agnelli, presidente della Juve, sulla continuità del progetto tecnico. Al momento dunque Allegri rimane saldo, ma la fiducia nel tecnico è ormai a tempo e totalmente legata a risultati immediati.