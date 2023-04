Juventus: Alex Sandro e De Sciglio in gruppo, Rabiot a parte

Il francese potrebbe non essere in campo contro lo Sporting Lisbona, non è stato convocato Moise Kean

19-04-2023 17:04

Nell’allenamento di rifinitura di oggi alla Continassa, prima di partire per Lisbona, si sono rivisti in gruppo Alex Sandro e De Sciglio, mentre Rabiot non ha svolto il torello continuando a lavorare da solo. Il francese è dunque in dubbio per la partita di domani contro lo Sporting Lisbona, valida quale ritorno dei quarti di finale di Europa League e che i bianconeri affrontano con il vantaggio di un gol a zero. Non è stato convocato da Allegri Moise Kean.

Ecco l’elenco di chi parte per Lisbona:

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, Soulé