Juventus, allarme rosso dopo ko col Real: tutte le paure dei tifosi

31-07-2022 08:35

Se il migliore in campo è il tuo portiere, dopo una partita persa 2-0, qualche problema c’è. Nella Juventus che ha lasciato gli Usa con una sconfitta netta contro il Real Madrid oltre a Perin sono in pochi a salvarsi: lampi da Locatelli e Fagioli e poco più mentre le note negative, che preoccupano non poco a due settimane dall’inizio del campionato sono tante.

Perin decisivo, ha giocato titolare per il forfait di Szczesny

Non doveva neanche giocare Perin ma il forfait all’ultimo minuto di Szczesny ha indotto Allegri a schierarlo dal 1′: l’ex Genoa a inizio ripresa è stato decisivo nell’evitare la goleada del Real Madrid ma davanti a lui la difesa ha ballato quasi sempre. Preccupano soprattutto l’involuzione di Di Maria, peggiore in campo, e il ritardo di Vlahovic.

I tifosi della Juventus allarmati dopo il ko con il Real

Fioccano i commenti sui social: “Partita che poteva tranquillamente finire 6-0 per loro. Ribadisco che in difesa facciamo acqua da ogni dove, 3/4 sono impresentabili. – 0 tiri in porta anche con Di Maria – Vlahovic”, oppure: “Questo è il gioco di Allegri., non c’è gioco e non si va a tirare in porta, tanti soldi per Vlahovic un Flop” e ancora: “Come fa una dirigenza SERIA e competente a non capire che Di Maria è andato alla Juve solo per svernare un anno? Come? E riprendere i resti di Pogba? E i 70 mln per Vlahovic?”.

Vlahovic e Di Maria le spine nel fianco dei fan della Juve

Il web è scatenato: “Vlahovic è fermo e deve migliorare anche come atteggiamento ma non potrà fare di più con un centrocampo del genere, terzini del genere, senza ala sinistra e con un allenatore del genere” e anche: “Penosi davvero. Secondo tempo asfaltati, 0 tiri. Squadra allenata male. Vlahovic non azzecca neanche un appoggio e uno stop. Sicuri che è tutto sto fenomeno?”.

Per il popolo bianconero questa Juve è peggiore di quella dello scorso anno

Improntate al pessimismo le reazioni dei tifosi: “è peggio dell’anno scorso. Difesa bassa, contropiedi insensati, nessun tiro in porta. Di Maria comincia a tirare il piede pensando al Qatar, Dusan sempre spalle alla porta. Danilo e Alex da Corte Marziale” e poi: “Davanti siamo ridicoli. Vlahovic 85 milioni per uno che non sa stoppare la palla… alla Fiorentina lo sapevano e non giocava spalle alla porta…” e ancora: “L’organico è peggiore dell’anno scorso. In attacco lo zero assoluto. Vlahovic deve ripartire dai fondamentali. Stop di palla e passaggio. Non è cambiato nulla dall’anno scorso. Vanno tutti al triplo della nostra velocità e continuano ad infortunarsi giocatori. Impossibile”.