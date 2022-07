31-07-2022 08:18

Al Rose Bowl di Pasadena, la Juventus viene superata dal Real Madrid (2-0). Una sconfitta che non preoccupa affatto Max Allegri, certo che la sua squadra sia sulla strada giusta per farsi trovare pronta all’inizio del campionato.

Juventus battuta, il Real Madrid non fa sconti

Nonostante un discreto primo tempo, la Juventus esce dal Rose Bowl di Pasadena (sede della finale del Mondiale del 1994 tra Italia e Brasile) con una sconfitta. Il Real Madrid si impone per 2-0. Decidono le reti di Karim Benzema (su rigore) e Marco Asensio, curiosamente accostato, nelle scorse settimane, proprio al club bianconero.

L’impegno della Vecchia Signora c’è stato ma il fatto che Mattia Perin sia stato il migliore della squadra di Massimiliano Allegri la dice lunga sull’andamento del match con i Campioni d’Europa che, soprattutto nella ripresa, hanno preso il controllo del match. In difficoltà Angel Di Maria (ha giocato solo la prima frazione di gioco) mentre Dusan Vlahovic è rimasto a secco.

Juventus, Allegri è comunque soddisfatto

Al termine della partita, l’allenatore bianconero ha comunque sottolineato gli aspetti positivi mostrati in campo dalla sua squadra, ribandendo di come ci sia ancora modo e tempo per crescere in vista dell’inizio del campionato.

“Una buona partita, che conclude un bel lavoro di dieci giorni negli Stati Uniti. Abbiamo affrontato la squadra più forte d’Europa, fin quando è stato possibile giocare lo abbiamo fatto, cercando di gestire i possessi e non buttare via la palla. Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi, possiamo ancora crescere tanto, ci sono giocatori che devono rientrare. Questa sera ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra: avremmo dovuto gestire le nostre con un po’ più di pazienza. Adesso ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo sotto con il lavoro, il campionato è si avvicina”, le sue parole riportate dal portale juventus.com.

Juventus, ora il test con l’Atletico Madrid di Morata

Archiviate le sfide con Barcellona e Real Madrid, la Juventus si preparerà ora per l’ultimo test amichevole in programma prima dell’inizio del campionato. I bianconeri, il prossimo 7 agosto, sfideranno, a Tel Aviv, l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Un altro test importante per capire a che livello è la squadra e un’occasione anche per riscattarsi dalla sconfitta patita con i Campioni d’Europa in carica. Magari ci sarà modo anche per parlare di Alvaro Morata che resta un obiettivo di mercato dei bianconeri e che, al momento, è un giocatore in forza proprio ai colchoneros.