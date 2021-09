Juventus: altra settimana decisiva per il rinnovo di Paulo Dybala

Ormai, dopo mesi e mesi di trattative e di tira e molla, il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus sembra davvero essere a un passo. Almeno, questo è ciò che riporta “Tuttosport”, il quotidiano sportivo torinese da sempre vicino alla presidenza della Vecchia Signora. La dirigenza sembra davvero disposta a scendere a un compromesso pur di tenere La Joya e all’accordo finale manca davvero pochissimo.

In tal senso, venerdì ci sarebbe stata un’accelerazione importantissima, consistente in un altro contatto molto fitto tra le parti: l’entourage del calciatore vuole chiudere la trattativa entro la fine della settimana, perché poi l’attaccante argentino tornerà in patria, anche se c’è ancora una distanza di 2 milioni di euro tra le parti (7,5+2 di bonus offerta del club, 10+2 la richiesta dello staff). Ma prima ancora, stasera per Dybala e per la Juve ci sarà un’altra tappa decisiva per il prosieguo della stagione, ossia il big match dell’Allianz Stadium contro il Milan co-capolista.

I bianconeri però devono continuare a muoversi sul mercato per completare il reparto offensivo, nel quale la partenza di Cristiano Ronaldo ha lasciato una voragine. Tra i nomi sui taccuini della dirigenza, guarda caso, c’è quello di un avversario di questa sera, il milanista Rafael Leao, che piace perché può fare sia l’esterno sia la punta pura, e si integrerebbe alla perfezione con Dybala e Alvaro Morata. Ma è difficile che il Milan sia disposto a cederlo a cuor leggero, soprattutto se il giovane portoghese dovesse cominciare ad avere un minimo di continuità di rendimento, il che farebbe salire la sua valutazione a più di 30-35 milioni.

OMNISPORT | 19-09-2021 16:23