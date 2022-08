Juventus: arriva il responso degli esami di Di Maria

16-08-2022 14:55

Tegola in casa Juventus dopo l’esordio positivo in casa contro il Sassuolo.

Nonostante i prime tre punti e l’ottimo inizio in campionato da parte dei bianconeri di mister Allegri, in casa Juventus non si può completamente sorridere visto l’infortunio capitato ad uno dei migliori in campo, ovvero Di Maria.

Non può dormire sonni tranquilli il tecnico toscano che dopo aver perso Pogba dovrà fare a meno anche di Di Maria in questo avvio di stagione. Giusto il tempo per bagnare il debutto con il primo gol in bianconero contro il Sassuolo, poi l’argentino si è dovuto arrendere a un problema muscolare che lo terrà fuori 3/4 settimane.

Gli esami a cui è stato sottoposto in mattinata al JMedical hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato, salterà Sampdoria, Roma, Spezia, Fiorentina, e la prima in Champions. A questo punto, il laterale destro dovrebbe rimanere in dubbio anche per le sfide contro Salernitana e Monza.

Un ko che non ci voleva alla luce dell’ottimo impatto avuto dall’argentino nel campionato italiano.