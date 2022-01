Juventus, ascolta Dionisi: "Scamacca? Resta qui"

19-01-2022 20:58

Al termine del match di Coppa Italia vinto dal Sassuolo contro il Cagliari 1-0 agli ottavi, Dionisi è intervenuto ai microfoni di Mediaset: “Siamo contenti perchè ci tenevamo, una partita giocata all’altezza. Volevamo passare il turno era una partita difficle e lo spaevanmo. Abbiamo gestito le forze e siamo contenti perchè abbiamo passato il tutno. Vincere aiuta e da fiducia, aiuta la consapevolezza e sarà una partita di preparazione al Torino. C’è stata la reazione che mi aspettavo perchè i ragazzi volevano dimostrare di passare il turno. Forse potevamo fare anche meglio, tipo il secondo gol. Mi è piaciuto l’atteggiamento, oggi è stato ottimo, questa è la cosa più positiva oltre ad aver passare il turno”.

Il prossimo match di Coppa per il Sassuolo non sarà certo semplice ma Dionisi è ambizioso: “Ai quarti vogliamo giocarcela anche con la Juve, non sarà facile ma ci proveremo. Dobbiamo trovare regolarità nei risultati e ci stiamo lavorando. Non è facile perchè comunque è una squadra giovane al primo anno in serie A ma dobbiamo migliorarci partita dopo partita e già domenica sarà una partia difficle”.

Infine la chiusura su Scamacca: “E’ un ragazzo tranquillo non è condizionato dalle voci di mercato, così come Raspadori. Gianluca e Giacomo, penso resteranno fino alle fine del campionato e loro stessi hanno bisogno del Sassuolo per crescere”, ha concluso Dionisi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT