I giudici spagnoli hanno accolto il ricorso dei club promotori della nuova competizione, le istituzioni sportive non possono ostacolare l’iniziativa sanzionando le società

31-01-2023 15:43

In un periodo di certo non felice per la Juventus, una buona notizia per la società bianconera arriva da Madrid: il Tribunale provinciale ha accolto il ricorso dei club promotori della Superlega – oltre ai bianconeri ci sono Real Madrid e Barcellona – contro la sentenza del Tribunale Mercantile, asserendo che UEFA e FIFA non possono né tenere un comportamento anti-concorrenziale, né sanzionare le società ideatrici della Superlega.

Superlega, la sentenza del Tribunale di Madrid

In attesa della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che dirà la parola definitiva sulla questione Superlega, Real Madrid, Barcellona e Juventus incassano una vittoria importante presso il Tribunale provinciale di Madrid. I giudici spagnoli hanno infatti ribaltato la sentenza del Tribunale Mercantile della capitale spagnola che aveva accolto l’istanza di UEFA e FIFA, legittimandole ad applicare sanzioni nei confronti dei club promotori della Superlega.

Oggi i giudici hanno stabilito che UEFA e FIFA non possono porre in atto comportamenti anti-concorrenziali e per questa ragione non possono punire le società ideatrici della Superlega. “FIFA e UEFA non possono giustificare il proprio comportamento anti-competitivo come se fossero gli unici depositari di determinati valori europei – si legge nelle motivazioni della sentenza – , soprattutto se la cosa serve loro per come scusa per sostenere un monopolio grazie al quale possono escludere o ostacolare l’iniziativa di chi aspira ad essere un suo competitor solo perché la cosa sconvolga la sua struttura e il suo modello di business”.

Superlega, l’abuso di FIFA e UEFA

Secondo il Tribunale provinciale, l’azione delle istituzioni sportive “un’azione che ha tutte le caratteristiche di un ingiustificabile abuso da parte di chi detiene una posizione dominante. Non possiamo presumere in questa procedura cautelare che il meccanismo di distribuzione degli utili utilizzato dalla FIFA e dall’UEFA, che non è controllata da un regolatore pubblico indipendente, costituisca necessariamente la miglior soluzione possibile per gli interessi generali dello sport”.

Club della Superlega non punibili da FIFA e UEFA

Di conseguenza, secondo i giudici spagnoli FIFA e UEFA non hanno diritto di punire Juventus, Barcellona e Real Madrid, i club promotori della Superlega. I giudici spagnoli intimano alle istituzioni sportive di “astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento o azione contro la Superlega e persino dal rilasciare qualsiasi dichiarazione contraria durante l’istruttoria del procedimento principale, che impedisca o ostacoli, direttamente o indirettamente, la preparazione o lo sviluppo della Superlega”.

La sentenza vieta anche di “annunciare o minacciare qualsiasi misura disciplinare o sanzionatoria nei confronti dei club, dirigenti e giocatori dei club che partecipano alla preparazione della Superlega”.

Un’affermazione importante, quella del Tribunale di Madrid, che potrebbe rappresentare un riferimento per la Corte di Giustizia dell’UE, chiamata a pronunciarsi a Lussemburgo nel prossimo marzo.