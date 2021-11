Juventus-Atalanta, Gasperini: "I ragazzi hanno fatto un regalo a tutti"

27-11-2021 20:35

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo all’Allianz Stadium contro la Juve per 1-0. L’Atalanta è la squadra che ha vinto in percentuale più trasferte in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 86% (6/7).

Ecco il commento del Gasp:

“I ragazzi hanno fatto un grande regalo a tutti, una partita molto fisica e combattuta, abbiamo giocato alla pari. Marciamo bene dall’inizio, altrimenti non avremmo 28 punti, ed addirittura per qualche episodio abbiamo meno di quanto avremmo potuto avere. Abbiamo avuto un momento d’emergenza, ma ci siamo saputi adattare in questo calcio così. Abbiamo sempre giocato e risposto su ritmi molto buoni da inizio stagione. Squadre come la Juventus ci sta che ti mettano sotto, che ti mettano pressione, ma se reggiamo l’urto di certi momenti della squadra, poi riusciamo a dire la nostra, come abbiamo fatto sotto questo aspetto nel secondo tempo. Su Gosens dobbiamo avere pazienza, le cose si sono allungate, ma non vogliamo rischiare perché è stato un infortunio muscolare anomalo e serio”.

