23-01-2023 10:10

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Pensava di aver fatto una designazione blindata Rocchi nello scegliere Livio Marinelli per il delicato match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta. Il fischietto di Tivoli è stato utilizzato di frequente in stagione: sette partite, secondo solo a Massa ma ieri si è reso protagonista di una prestazione assai discutibile.

Juventus-Atalanta, i precedenti di Marinelli con le due squadre

Sia bianconeri che nerazzurri, avevano incrociato Marinelli per l’ultima volta in Serie A nella scorsa annata. Per la Vecchia Signora la trasferta al Bentegodi di Verona contro l’Hellas, KO per 1-2, rappresentava l’unico precedente con Marinelli in campionato. La Dea, al contrario, contava con Marinelli ben 5 match. Questo il bilancio: 3 successi, 2 segni X, zero sconfitte. Un’imbattibilità confermata anche dopo lo spettacolare 3-3 di ieri.

Juventus-Atalanta, le proteste dei bianconeri

A lamentarsi della direzione di Marinelli è stata soprattutto la Juventus che ha reclamato altri due rigori oltre a quello concesso solo grazie all’intervento del Var contro l’Atalanta. A fare chiarezza è Graziano Cesari.

Juventus-Atalanta, Cesari boccia completamente Marinelli

A Pressing, su Italia1, l’ex fischietto genovese dice: “L’arbitro è Marinelli, maresciallo degli alpini. Andiamo subito al fallo di Palomino su Milik: bisogna vedere se questo fallo è punibile in zona geografica col rigore e la risposta è sì, poi ci chiediamo cosa sta facendo Marinelli in quel momento? Sta guardando Di Maria, non sta vedendo quell’azione e quando vede sono già entrambi a terra: il Var deve intervenire? La risposta è sì anche se Marinelli con i movimenti del corpo fa capire che non c’è niente.”

Ma non finisce qua: “Andiamo al rigore dato alla Juve: Marinelli è super-piazzato nell’intervento falloso di Ederson su Fagioli. Dice che non è successo niente ma stavolta il Var lo richiama. Vuol dire che qualcosa non funziona. Poi vediamo una spinta di Bremer a Hojlund, non fischiata, e ancora Milik con Toloi in area e qui Marinelli è coerente nell’errore perché il polacco è leggermente in area col piede sinistro e c’è fallo. L’unica cosa giusta fatta da Marinelli la punizione concessa per fallo di De Roon su Locatelli che era stata invece contestata da Gasperini.

Juventus-Atalanta, per Marelli non c’è il rigore per fallo di Toloi

Anche Luca Marelli di Dazn è rimasto deluso da Marinelli: “Per quanto mi riguarda l’intervento di Palomino su Milik è rigore, Palomino si disinteressa del rigore e pensa solo ad interrompere la corsa di Milik. Il fallo di Ederson su Fagioli poi è l’emblema del non fischiare mai. Vero che l’arbitro vede, ma vede qualcosa mai accaduto. Un abbaglio, un errore grave e per fortuna c’è stata la correzione”. L’ultimo episodio analizzato è quello che avviene nel recupero del primo tempo, uno scontro in area ancora con Milik, stavolta con Toloi: “Stavolta sono d’accordo con Marinelli, non vedo l’infrazione”.