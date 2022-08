Juventus-Atletico Madrid: ufficiale la sospensione dell'amichevole

06-08-2022 11:24

L’ultima amichevole di precampionato della Juventus, in programma il 7 agosto, rischia l’annullamento. Il confronto con l’Atletico Madrid allenato da Diego Simeone è messo in dubbio dalla situazione problematica in atto a Tel Aviv, riferisce il Mundo Deportivo.

Il quotidiano iberico cita l’agenzia di stampa palestinese Wafa, che riferisce di una serie di missili sparati dall’esercito israeliano che ha causato almeno otto vittime, tra le quali una bambina di cinque anni, e 44 feriti, bilancio diffuso dal ministero della Salute palestinese. Altri balistici hanno colpito diverse località della Striscia di Gaza e per questo non sussisterebbero le condizioni di sicurezza ottimali per disputare l’ultima amichevole estiva per entrambe le formazioni prima dell’avvio dei campionati.

La Juventus aspetta aggiornamenti, avendo in programma il decollo da Torino nel pomeriggio di oggi dopo la seduta di allenamento mattutina alla Continassa, quartier generale della società gestita da Andrea Agnelli.

Pochi minuti fa è arrivato un comunicato da parte dell’Atletico Madrid che al momento sospende di fatto la gara. Ecco la traduzione dall’originale spagnolo:

“A seguito dell’attuale situazione e delle condizioni di sicurezza, il promotore della partita, la Juventus e l’Atletico annunciano che l’amichevole tra le due squadre prevista in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata cancellata”.

Un’ipotesi che si sta considerando ora è quella di giocare la partita sempre domani, ma all’Allianz Stadium, impianto della Juventus, a porte chiuse.

Di seguito vi riportiamo anche il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus:

“In ragione degli ultimi sviluppi, l’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata.

A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà.

I detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni”.