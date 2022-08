Juventus-Atletico Madrid si giocherà: la decisione dei due club

06-08-2022 18:01

Juventus-Atletico Madrid si giocherà. Non a Tel Aviv, com’era in programma, ma alla Continassa. Il match è stato fissato per domani, domenica 7 agosto. Fischio di inizio alle ore 18. La partita, però, si disputerà a porte chiuse poiché “sarebbe stato logisticamente possibile preparare tutto l’apparato necessario”.

Il match fra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Diego Pablo Simeone era, come detto, in programma a Tel Aviv ma nel corso della giornata di oggi, sabato 6 agosto, era arrivata la decisione di annullarla. Motivo? Le minacce su un possibile attacco alla città israeliana dopo l’escalation militare tra Israele e i jihadisti della Striscia di Gaza.