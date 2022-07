Juventus, Barzagli: "De Ligt via grande perdita"

10-07-2022 16:11

La partenza di Matthijs de Ligt dalla Juventus sarebbe una “grande perdita” per la squadra di Massimiliano Allegri, secondo l’ex difensore bianconero Andrea Barzagli.

Barzagli ha formato un formidabile trio di difensori centrali con Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci durante il suo periodo a Torino, con gli ultimi due che giocavano e giocano ancora nella Juve da quando De Ligt è arrivato per 85,5 milioni di euro dall’Ajax nel 2019.

L’olandese ha deluso le aspettative durante i suoi primi tre anni, portando discorsi su un possibile trasferimento a Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco.

De Ligt ha giocato più minuti (2.675) di qualsiasi altro difensore della Juve nella stagione 2021-22 della Serie A, campionato in cui la squadra di Allegri si è piazzata al quarto posto dopo un inizio di stagione altamente negativo.

Sebbene rimangano dubbi sulle qualità di leader di De Ligt, che l’amministratore delegato della Juve Maurizio Arrivabene ha dichiarato di poter cedere alla giusta offerta, Barzagli ritiene che verrebbe rimpianto all’Allianz Stadium.

“Matthijs non ha mostrato il suo massimo potenziale nonostante l’ottimo campionato dello scorso anno, in cui ha iniziato a prendersi la responsabilità di guidare la difesa e la squadra”, ha detto Barzagli a Tuttosport. “De Ligt è arrivato alla Juventus quando era giovane e con la pressione di essere stato pagato molto, con due grandi difensori davanti a lui come Chiellini e Bonucci. Non è facile quando si viene pagati così tanto e ci sono delle aspettative. È difficile trovare continuità e avere la giusta fiducia con due mostri del genere davanti”. Se dovesse andare via, sarebbe una grande perdita per la Juventus e anche per il campionato italiano”.

