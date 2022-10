18-10-2022 21:45

Qualche giorno fa, i tifosi della Juventus hanno tremato per alcune indiscrezioni di mercato riguardanti Vlahovic. Secondo Sport1 ad esempio, il club bianconero avrebbe riflettuto sul futuro dell’attaccante serbo. I numeri del giocatore, da quando indossa la maglia dei pluricampioni d’Italia, non avrebbero convinto la società in pieno e in caso di mega offerta dall’estero non è impossibile pensare a una cessione a gennaio.

Juventus, il Bayern non vuole Vlahovic

Il Bayern Monaco, ad esempio, ha mostrato interesse. I bavaresi stanno cercando un erede di Lewandowski, che in estate si è trasferito al Barcellona. Nel mirino è finito anche Dusan Vlahovic. Dalla Germania sarebbero sicuri: i campioni della Bundelsiga non sarebbe interessati all’acquisto del serbo per gennaio.

I dirigenti del club reputano infatti che il prezzo del serbo sia troppo elevato rispetto alle sue prestazioni in campo. Il Bayern Monaco avrebbe optato in caso per Kane ed è pronto a spingersi anche a una spesa di 100 milioni di Sterline.

Juventus, Vlahovic felice a Torino

In ogni caso, anche lo stesso attaccante della Juventus non ha espresso al momento la volontà di lasciare i bianconeri dopo solo un anno alla corte di Allegri. Vlahovic è felice a Torino ed è in ripresa. Nell’ultima giornata di campionato ha deciso anche il derby di Torino, un match che andava vinto a tutti i costi dopo la sconfitta contro il Milan e il ko in Champions con il Maccabi.

Il serbo ha dimostrato di essere anche un leader fuori dal campo, con un messaggio social volto a sottolineare lo spirito di gruppo emerso nel match di sabato sera: “La nostra città. La nostra squadra. Il nostro Derby. Uniti si vince, il resto sono solo chiacchiere“.

Al momento, anche le voci sul mercato sembrano essere solo chiacchiere. Non è però da escludere un interessamento futuro del Bayern Monaco per Vlahovic, o comunque da parte di un top club europeo. Il serbo, arrivato 17esimo nella classifica del Pallone d’Oro, è ritenuto uno dei prospetti migliori del calcio europeo nel suo ruolo, ma per ora se lo coccolano i tifosi della Juventus.