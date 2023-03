Juventus Beer: nasce la birra ufficiale bianconera

Tra i tanti prodotti ufficiali, ad aprile sarà lanciato anche questo. L'obiettivo è rafforzare il legame tra club e tifoseria

07-03-2023 15:44

Ad aprile sarà messa in vendita la nuova birra della Juventus, che si chiamerà Juventus Beer. Uno dei tanti prodotti ufficiali il club, il più curioso, una bevanda alcolica. Prenderà direttamente il nome dalla squadra. Si troverà sugli scaffali della grande distribuzione, come una qualsiasi altra bevanda. L’obiettivo è di rafforzare il legame tra il club e la tifoseria bianconera in un momento particolare della storia della Signora. E poi, naturalmente, c’è anche l’obiettivo economico: rimpinguare le casse della società. Manca quindi meno di un mese a quando, probabilmente, ci sarà l’assalto alle bollicine bianconere.