Juventus: Benatia svela un retroscena su Cristiano Ronaldo

Alle frequenze di RMC Sport Mehdi Benatia ha svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo: "Durante una partita a Bergamo contro l'Atalanta il tecnico ci sostituì entrambi perché tre giorni dopo avevamo un'altra partita. Quando eravamo entrambi sul pullman mi mandò un messaggio per sapere cosa facevo una volta rientrato a casa. Gli risposi: 'sono le undici, vado a casa. Perché?' Il suo messaggio successivo fu: 'Ti va di fare una sessione di allenamento in palestra? Non ho sudato oggi e devo andare in palestra. Vieni con me?' Una volta arrivati a Torino si vestì e andò in palestra. Sono sincero, ho pensato che tutto questo non fosse normale, ma dopo averci giocato insieme e averlo conosciuto lo rispetto ancora di più. Ha sacrificato tutta la sua vita per il calcio".

L'intensità e lo stile di vita ferreo dell'asso portoghese gli permettono di essere ancora decisivo nonostante i 34 anni. CR7 sembra in grande spolvero soprattutto quando viene schierato con Dybala e Higuain. Proprio riguardo l'utilizzo del tridente nella gara di mercoledì contro la Sampdoria, Sarri ha commentato: "Non lo so, voglio vedere le condizioni dei giocatori. L'allenamento di ieri è stato esclusivamente defaticante, quindi ho bisogno di un altro allenamento".

"Il modulo che stiamo usando in questo periodo è molto dispendioso per i centrocampisti. Non è quindi un discorso di sostenere solo i tre giocatori offensivi, ma di sostenere tutto il modulo. Finché riusciamo a pressare come abbiamo fatto nel primo tempo dell’ultima gara riusciamo a sostenerlo, per 90′ la questione è diversa".

Il tecnico si è poi concentrato sugli infortuni: "I nostri tre giocatori davanti in questo momento stanno bene. Abbiamo giocatori che si stanno reinserendo dopo un infortunio come Douglas e Ramsey. Oggi valuteremo il tutto con i dottori e con i diretti interessati, perché alla fine le sensazioni che vanno più rispettate sono le loro".

Chiosa sugli avversari: "La partita è difficile. Loro vengono da un periodo brutto dal quale si stanno risollevando. Sicuramente gli verrà dell’entusiasmo dal fatto che hanno vinto il derby. Hanno ritrovato fiducia perché si stanno tirando fuori dalle situazioni di classifica critiche in cui versavano. Le partite contro le squadre di Ranieri sono sempre difficili, noi dobbiamo fornire una prestazione di grande livello se vogliamo vincere anche domani".

SPORTAL.IT | 17-12-2019 15:46