Juventus, Blaise Matuidi positivo al Coronavirus

Blaise Matuidi è il secondo giocatore della Juventus positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato il club bianconero in una nota.

“Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico“.

Matuidi è il secondo caso bianconero dopo Daniele Rugani, annunciato positivo nella scorsa settimana.

Il club torinese ha iniziato lunedì ad effettuare i primi tamponi ai tesserati in quarantena per verificare eventuali nuovi casi. La priorità è stata data ai giocatori, più a contatto con Rugani, poi via via verranno testati altri dipendenti del club: in tutto 121 persone.

La società campione d’Italia ha inoltre annunciato martedì di aver preso provvedimenti anche per la squadra femminile.

Dieci calciatrici della Juventus Women sono finite infatti in isolamento volontario domiciliare: durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall’Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19.

Questa la nota: “Juventus comunica di aver disposto l’isolamento volontario domiciliare per dieci calciatrici delle Juventus Women e della Nazionale Italiana che, durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall’Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19. Si specifica che le calciatrici sono tutte asintomatiche” .

SPORTAL.IT | 17-03-2020 19:38