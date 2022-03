Juventus, Bonucci: "Chiedere scusa unica cosa da fare"

17-03-2022 14:39

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, uno dei capitani della squadra, ha espresso il proprio stato d’animo riguardo a ieri sera in un bel posto su Instagram. Assente ieri sera, Bonucci ha pubblicato una foto che ritrae tutta la squadra in posa prima dell’inizio della gara, aggiungendo anche questa caption:

“Vivere questo tipo di partite da fuori, per la prima volta in carriera, e non poter essere in campo mi fa capire cosa provano i nostri tifosi in queste serate e chiedere scusa a tutti è l’unica cosa da fare in questo momento. Dobbiamo però, tutti insieme, trasformare questa delusione e questa frustrazione in rabbia per affrontare il resto delle partite e prenderci gli obiettivi che sono rimasti”.

