Juventus, Bonucci manda un messaggio alle rivali Champions

18-01-2022 14:30

Ai canali del club, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha voluto mandare un messaggio alle rivali per la Champions: “L’anno scorso abbiamo lasciato da parte lo scudetto ma abbiamo vinto due coppe (Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ndr) – ha aggiunto – e abbiamo dato una risposta a chi diceva che non avevamo più fame: è stata la dimostrazione che nelle gare secche la Juve c’è e in Champions vogliamo arrivare fino in fondo e vincere”.

Bonucci è stato inserito nel FIFA Fifro Men’s World 11: “Significa per l’ennesima volta essere riconosciuto dai colleghi, che è la cosa più bella e importante in questo lavoro. Riconoscono l’importanza di quello che fai in campo, è sempre qualcosa in più. E’ stato un 2021 bellissimo, tra Europeo e qualificazione in Champions con la Juve, oltre all’inizio della nuova stagione. Grande anno per me, quando parlano i numeri c’è poco da aggiungere”.

Bonucci ha chiuso l’intervista parlando dell’Italia: “Non dimentico nemmeno un secondo di cio’ che e’ successo a Wembley con il trionfo all’Europeo e adesso ci concentreremo sugli impegni di marzo: l’obiettivo e’ andare in Qatar, sarebbe una grande vittoria per tutti”.

