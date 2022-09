Juventus, Bonucci: "Serata speciale, possiamo mettere in difficoltà il PSG"

05-09-2022 22:09

Il difensore e capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’esordio in Champions League di domani sera al Parco dei Principi contro il PSG di Galtier.

Queste le parole di Bonucci:

“Ritorno con parecchio entusiasmo e voglia di giocare questo genere di gare. Se ne disputano un numero limitato di così speciali nel corso dell’anno ed è fantastico esserci. Sarà una partita davvero complicata in fase difensiva, mentre offensivamente siamo in grado di mettere in difficoltà il Paris Saint Germain. Mi ricordo la partita con il Manchester City nel 2016, non andavamo bene in Serie A ma da quel punto in poi ripartimmo. Serate magiche come queste servono sempre e possono generare la scintilla. Qualche volta le gare non vanno come desideri ma serve cercare di fare bene. Sono dispiaciuto per Pogba, che non ci sarà per i prossimi mesi, proprio come dispiace per Di Maria e Chiesa. Questo è un gruppo unito che ha ritrovato la voglia di stare insieme”.